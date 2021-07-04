Строим и будем строить корабли для Украины - "Кузница на Рыбальском" поздравила ВМС с праздником

Сегодня на параде в Одессе были представлены и катера "Кузницы на Рыбальском". Фото: 5.ua

День Военно-Морских Сил Украины – это праздник не только для военных моряков, но и для тех, кто создает военные корабли.

На заводе "Кузница на Рыбальском", который с начала российской агрессии передал в ВСУ уже восемь катеров, отмечают – строили и будут строить дальше корабли для Украины. После аннексии Крыма Украина осталась фактически без флота – вспоминает председатель правления ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра.

Он говорит, что Украине тогда не продавали ни вооружения, ни технологий.

"Никто из зарубежных производителей, особенно военной продукции, не хотел сотрудничать с Украиной. Нам продавали только радиостанции, батарейки, фонарики, дальномеры, что-то такое нелетальное, что никакого значения для обороноспособности страны не имело. Мы разработали боевые модули на базе существующего на то время в Украине военного вооружения. Это ЗТМ, пулеметы, гранатометы, и таким образом сделали катер на тех комплектующих, которые имели доступ в любое время и ни от кого не зависели", – вспоминает Шандра.

Он говорит, что сегодня на параде в Одессе были представлены и катера "Кузница на Рыбальском".

"Наше предприятие строило и строит корабли для ВМС Украины. Мы построили корветы "Луцк" и "Тернополь". Построили по заказу Министерства обороны 8 катеров, и они уже в эксплуатации. Два в Бердянске на Азове. И шесть на Черном море – с 2016 года", – говорит заместитель генерального директора – главный конструктор Сергей Белозубенко.

"Два катера "Кентавры" находятся в Одессе на завершении заводских ходовых испытаний. Еще один средний разведывательный корабль находится на этапе завершения заводских ходовых испытаний, и я думаю, в ближайшие месяц– два мы его передадим в состав ВМС Украины", – отмечает Белозубенко.

Он также сообщил, что предприятие разрабатывало не только проекты судов, но и боевые модули.

"Мы сами спроектировали, построили и испытали боевые модули. Это тяжелые боевые модули, а также облегченные боевые модули, которые стоят на "Кентаврах". Также мы спроектировали систему реактивного залпового огня на базе вертолетных блоков. Количество ракет на одном "Кентавре" составляет 40 единиц", – отмечает главный конструктор "Кузница на Рыбальском".

Он рассказал, что после отказа немецких поставщиков предприятие самостоятельно разработало, к примеру, систему постановки пассивных помех.

"Мы в короткое время спроектировали и сделали такую систему сами. Спроектировали систему постановки дымовой завесы, спроектировали дымовые ракеты. Это все испытали, и сейчас это находится на вооружении ВСУ", – говорит Белозубенко.

"Наши корабли имеют очень высокое качество, их стоимость значительно ниже чем их зарубежные аналогов. Хочу заверить наших моряков, что мы строим корабли и будем строить, и ВМС будут регулярно получать нашу продукцию", – отмечает и. о. Гендиректора Валентин Каширский.

"Мы – единственное предприятие, которое за время независимости Украины построило более сотни кораблей и судов, в том числе танкеры, сухогрузы, исследовательские суда и другие. Относительно сравнения с аналогичными зарубежным катерами наши имеют большую вместимость десанта. Наши более защищены, и они имеют лучшую броню, которая очень хорошо защищает экипаж от различных поражений. Они отвечают всем тем требованиям, которым и должны соответствовать. При этом их стоимость в 2–3 раза ниже зарубежных аналогов", – отмечает Каширский.

"Многие забывают, но этот самый проект "Кентавр", который мы строили, мы спроектировали за собственные средства. И еще многое мы делали за собственные средства, потому что мы понимали ситуацию финансовую, которая была в Украине в то время. И все это делали только ради того, чтобы Украина выстояла в этой борьбе", – резюмирует Сергей Белозубенко.