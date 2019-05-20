Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского

Сегодня Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Кто пришел его поздравить, что хотели украинцы пожелать главе государства и какие надежды на него возлагают рассказали Gazeta.ua.



Около 9:00 на площади перед Верховной Радой собираются люди. Правительственный квартал перекрыт. Пройти к зданию парламента можно по приглашению, специальному пропуску, а журналистам - по аккредитации. На нескольких входах стоят рамки метелоискателя. Охрана проверяет вещи всех, кто проходит. За час должна начаться инаугурация.

Фото: Сергей Старостенко

"Билетов не было, но мне удалось добраться. Решил быть здесь только услышал о дате инаугурации, - говорит священник Тимофей Марушкай. Приехал из Кривого Рога. Держит табличку с надписью "Мир наша песня". Привез кипарисовую палку. Охрана не пропустила с ней. На скуфье - шапка священника - имеет значок "Зе команда". - Я приехал в Кривой Рог в 1990 году во время строительства собора. Сам из Закарпатья. С тех пор служу там. Народ должен контролировать власть. Надо наказать казнокрадов. Дать 10 дней и пусть убегают на острова - все шакалы пусть едут - и Порошенко и все депутаты. Тогда не надо будет столько полиции. Шевченко писал, что в безводной пустыне расцветет зеленый кипарис. Это о нашем времени. Воды хватает в стране. А это речь о душе. Пришло это время".

Мир - главная задача для президента. Не хочу, чтобы дети и внуки шли с оружием на фронт



Людей собирается больше. Стараются стать ближе к забору, который отделяет их от центральной части площади.

"Мы пришли поддержать президента. Сегодня историческое событие в стране. Можно сказать, что праздник. Вера такая. Наши надежды услышали, - говорит киевлянка 60-летняя Наталья Голубцова. Держит фотоаппарат "Никон". - Мир - главная задача для президента. Не хочу, чтобы дети и внуки шли с оружием на фронт. Также должны научиться слушать друг друга. чтобы не было так: ты не со мной значит ты против мне. Также нам нужно, чтобы заработал бизнес. Чтобы дети, светлые головы не ехали на заработки. В Европе уже приравнивают нас к голодающим. Я понимаю, что не все зависит от президента. Но это начало. У нас последние годы была стоячая вода во власти. Люди уже говорили "врешь, как депутат". Это стыд".

"У нас почти все за Владимира голосовали, - говорит 77-летняя Кристина Герасимов. Приехала из города Бережаны Тернопольской области. - Прошедшие выборы поддерживали Порошенко. Ждали, чтобы лучше было. А так не произошло. Если бы была возможность сказать что-то Володе, сказала бы что он все делает правильно".



За оградой 50-летний Анатолий Вингородський, бывший командир батальона "Донбасс":

"Надеюсь, что у нас хоть сейчас все получится. Что эта страна начнет жить по закону. Хочу, чтобы воры, которые мародерилы, особенно последние пять лет, сели в тюрьму. А воины, патриоты, которых Порошенко и компания засунули в тюрьму, вышли на свободу. Потому что неправильно судить воинов во время войны по законам мирного времени".

24-летний Руслан Лабзан приехал со своей девушкой Юлией Свечиной, 24 года, из Харькова. Направляются через Киев в Вену.

"Голосовал за Зеленского в двух турах. Хотелось кого-то нового в политике, - говорит Руслан. - Раньше читал программы, искал детали. А у него программа была иная. И меня это больше всего подкупило. За пять лет крупные достижения, кроме безвиза, у нас сильнее армия стала, мы не отдали больше территорий, а несколько и вернули. Но это надо продолжать".

Не надо проводить параллели с фильмом

В отдельную зону для гостей на площади проводят приглашенных. Туда идут актеры студии "Квартал 95". Некоторые останавливается поговорить с журналистами, делают Селфи со зрителями.

"Мандраж какой то есть. Особо не волнуюсь. Наконец сегодня все начнется. Все старое закончится. Знаете как на Новый год, когда пожелания говорим - старого достаточно, новое вперед. У старой власти агония", - говорит актер 29-летний Руслан Ханумак.

Также подходят Евгений Кошевой и Юрий Корявченков. Коротко отвечают на вопросы.

"Я не пойду в политику. Не надо проводить параллели с фильмом", - говорит Кошевой.



В 9:57 на площадь выходит Владимир Зеленский.

Все кричат: "Зеленский! Ура! Поздравляем!". Аплодируют и делают фото. Он здоровается со всеми. По красной дорожке проходит в Верховную Раду.

Там уже ждут предыдущие главы государства Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко. Из иностранных гостей президенты Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии. Также представители США, Канады, Франции, Польши, Турции, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии. В сессионном зале собрались народные депутаты. Прибыли также премьер-министр Владимир Гройсман с членами правительства. Рядом с ним сидит экс-премьер Арсений Яценюк.

Родители Зеленского Римма Владимировна и Александр Семенович сидят в ложе для почетных гостей. Супруга президента Елена также здесь.

Владимир Александрович приносит присягу на Пересопницком Евангелии и Конституции Украины. Получает штандарт, знак, гербовую печать, булаву и удостоверение президента Украины.





"После моей победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Папа, по телевизору говорят, что "Зеленский - президент". Получается, что я тоже президент?" И тогда это прозвучало как шутка, но потом я понял, что на самом деле это истина. Потому что каждый из нас президент", - говорит с трибуны Верховной Рады 41-летний Владимир Зеленский.

Люди на площади аплодируют. Объявляет о роспуске Верховной Рады. Призывает правительство уйти в отставку. Выступает 18 мин. Дважды переходит на русский язык. Когда показывают на экране Петра Порошенко на площади кричат "Позор!".

"Мы построим страну других возможностей, - продолжает Зеленский. - Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. Одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу. И я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент - не икона, а не идол, президент - это не портрет. В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь буду делать все, чтобы украинцы по крайней мере больше не плакали".



После выступления идет принимать командование Вооруженными силами Украины.

"Работаю в Киеве с Майдана. Думала приеду на два месяца и осталась, - журналистка 32-летняя Аида Хамеджанова из Казахстана делает стрим. - Люди говорят все, что думают и на украинском и на русском и на английском. Очень образованный народ. Казахи активно читают новости о вас, комментируют. Часто пишут: "Украина, я с тобой. Казахский вариант Зеленского у нас, к сожалению, никогда не будет".

У 11:00 все расходятся. Многие остается в Мариинском парке. Раз за разом слышно, что обсуждают политику.

"Я остаюсь работать, - говорит и.о. министра здравоохранения 56-летняя Ульяна Супрун. - Мы не пришли ради кресла. Мы пришли делать изменения".

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"Я немного в шоке и коллеги тоже, - говорит о роспуске внефракционный нардеп 31-летний Владимир Парасюк. - Но нормально. Ощущение легкости. Свободный человек, вышел, пиджак бросил. Есть еще работа, за два месяца, избирательное законодательство нужно изменить. Если нет, тогда Верховная Рада не очень качественно обновится. Не исключаю, что переизберем Верховную Раду и потом ее еще раз распустят".