Столтенберг сделал обнадеживающее заявление по Украине

НАТО помогает Украине в вопросах киберзащиты. Фото: aa.com.tr

Безопасность Черноморского региона является приоритетом для Североатлантического альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"После аннексии Крыма Россия продолжает подрывную деятельность в Украине. Это, в частности, строительство Керченского моста и военное присутствие в Азовском море. НАТО всегда стояло на страже суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжим свою поддержку. Речь идет о денежной помощи с трастовых фондов, модернизации украинской армии и участии в различных учениях", - сказал Столтенберг.

Также НАТО помогает Украине в вопросах киберзащиты, в частности, накануне выборов-2019.

"НАТО уже помогает Украине в укреплении ее киберзащиты, ее киберпотенциала. Мы делаем это с помощью наших трастовых фондов и путем предоставления финансирования и поддержки для укрепления киберзащиты и киберпотенциала Украины", - отметил Столтенберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый член ЦИК: мы на пороге масштабного вмешательства Москвы

В этом месяце в Украине стартует работа трансатлантической комиссии, которая будет работать над предотвращением вмешательства России в украинские выборы. Инициаторами ее создания стали экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, экс-вице-президент США Джо Байден, бывший министр внутренних дел США Майкл Чертофф и экс-заместитель премьер-министра Великобритании Ник Клегг.