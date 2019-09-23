Столкнулись с деревом: в ДТП погибли 4 подростка

Следствие установило, что подросток взял дедов автомобиль "Фольксваген Пассат" Фото: Национальная полиция

В Чернигове на мокрой дороге автомобиль с подростком за рулем столкнулся с придорожным деревом. В результате он и трое пассажиров-сверстников погибли на месте происшествия. Девушка, которая была рядом, находится в больнице.

"После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими. Машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Черниговской области.

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Следствие установило, что подросток взял автомобиль деда "Фольксваген Пассат". Собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге не выбрал безопасную скорость движения. Выехал за пределы проезжей части и не справился с управлением.

На трассе Киев-Чоп между селами Пилиповичи и Большой Молодьков в Новоград-Волынском районе Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. 9 человек погибли. Еще 10 - получили травмы. Авария произошла 22 сентября в 23:26, сообщает отдел коммуникации областной полиции.