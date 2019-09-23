Под Житомиром автоцистерна влетела в автобус: 9 погибших

На трассе Киев-Чоп между селами Пилиповичи и Большой Молодьков в Новоград-Волынском районе Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. Девять человек погибли. Еще 10 - получили травмы.



Авария произошла 22 сентября в 23:26, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Автор: zt.npu.gov.ua В Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. 9 человек погибли. Еще 10 - получили травмы

"Предварительно установлено, что 55-летний водитель DAF с полуприцепом цистерна, направляясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги. 66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо. В момент ДТП часть его пассажиров находилась на обочине дороги", - сказано в сообщении.

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В результате на месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса (полные анкетные данные устанавливаются). Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года был госпитализированы в Новоград-Волынскую больницу.

Автор: zt.npu.gov.ua Водитель автобуса менял колесо, когда у него влетела автоцистерна

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Начато уголовное производство.

21 сентября в результате столкновения маршрутки и автоцистерны в Овидиопольском районе Одесской области погибли 9 человек. Четверо получили травмы. Из маршрутки сообщением "Большая Долина - Одесса", в салоне которого было 11 человек, осталась лишь груда металлолома.