Столар и Ермак на неофициальных встречах в ОП обсуждают передел власти в Киеве — Черненко

Экс-нардеп Александр Черненко: "Фамилия Столара почти не звучит в числе вероятных кандидатов в "реестр олигархов", хотя он подпадает под все критерии соответствующего законопроекта". Фото: LIGA.net

Нардеп от ОПЗЖ, скандальный киевский застройщик Вадим Столар часто посещает Офис президента, где неофициально встречается с Андреем Ермаком.

Об этом в Facebook сообщил журналист, экс-нардеп Александр Черненко.

Черненко обратил внимание на то, что фамилия Столара почти не звучит в числе вероятных кандидатов в "реестр олигархов", хотя он подпадает под все критерии соответствующего законопроекта.

"А все почему? А потому, что в случае признания Столара олигархом руководителю президентского офиса Ермаку придется сообщать общественности обо всех встречах с ним. Потому как неоднократно приходилось слышать, что Столар сегодня частый гость в ОПУ", — написал Черненко.

По его данным, предмет общения Столара и Ермака — мэр Киева Виталий Кличко и возобновление политического и бизнесового влияния Столара на столицу.

"Говорят, что Столар быстро "переобулся в воздухе" и уже предлагает Ермаку свои услуги по дискредитации городского головы. И едва ли не ежедневные митинги под КГГА, черная пиар-кампания в медиа — как раз и есть результатом этих договоренностей. Если данная кампания завершится успехом и Кличко удастся ослабить, Столару обещано возвращение к привычным схемам и скандальной застройке в столице (чего только стоит скандальная "Элита-центр"). Только теперь уже под "крышей" Ермака, который собирается руководить столицей в ручном режиме через нового марионеточного главу КГГА", — считает Черненко.

Он добавил, что пока общественность "ломает копья" о закон про олигархов, а Зеленский записывает "грозные видосики", у него под носом вырисовывается "олигархический союз Столар-Ермак для очередного дерибана Киева".