Стипендии деятелям культуры. Зеленский также отметил Голобородько

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства.
Среди них поэт-шестидесятник, лауреат Шевченковской премии Василий Голобородько, сообщается в указе президента.
Пожизненные стипендии получат 33 деятели культуры и искусства.
Размер стипендии составляет около 2700 грн в месяц.
Своим указом Зеленский также отметил стипендиями на два года еще 86 деятелей культуры и искусства.
Василий Голобородько в 2014 году был вынужден уехать из Луганщины. Известные украинские художники (Лина Костенко, Ада Роговцева, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Юрий Андрухович и другие) в письме к Петру Порошенко, Арсения Яценюка и Виталия Кличко просили помочь поэту, поскольку он не имел крыши над головой и проживал в Доме творчества в городе Ирпень.
Комментарии