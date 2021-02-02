Стипендии деятелям культуры. Зеленский также отметил Голобородько

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства.

Среди них поэт-шестидесятник, лауреат Шевченковской премии Василий Голобородько, сообщается в указе президента.

Пожизненные стипендии получат 33 деятели культуры и искусства.

Размер стипендии составляет около 2700 грн в месяц.

Своим указом Зеленский также отметил стипендиями на два года еще 86 деятелей культуры и искусства.

Василий Голобородько в 2014 году был вынужден уехать из Луганщины. Известные украинские художники (Лина Костенко, Ада Роговцева, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Юрий Андрухович и другие) в письме к Петру Порошенко, Арсения Яценюка и Виталия Кличко просили помочь поэту, поскольку он не имел крыши над головой и проживал в Доме творчества в городе Ирпень.