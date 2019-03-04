Штепу снова госпитализировали

Орджоникидзевский районный суд города Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что подсудимую госпитализировали. Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.
Суд перенесли на 12 марта, пишет УНН
Адвокат сообщил, что его подзащитную госпитализировали в связи с обострением хронической болезни.
В ноябре прошлого года суд над Штепой тоже переносили из-за ее госпитализации.
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Штепу задержали 11 июля 2014-го по подозрению в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее избивали, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.
20 сентября 2017-го суд на ходатайство защиты изменил для Штепы меру пресечения из содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.
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