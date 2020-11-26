Степанова планируют уволить - СМИ

Об министре критически отзываются в окружении президента. Фото: @moz.ukr

Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца этого года. Об этом со ссылкой на собеседников в окружении президента Владимира Зеленского и близких к работе Минздрава сообщает "Українська правда"

Источники близкие к Минздраву подтверждают, что Степанов готовится к увольнению. Однако указывают - есть проблема с тем, кто станет новым министром. Поскольку сейчас любой, кто зайдет на этот пост - по сути будет иметь завершении карьеры, потому что из-за Covid-19 хорошим министром быть не получится.

Сейчас кандидатом является главный санитарный врач Виктор Ляшко, у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром. За его кандидатуру выступает заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, например, дает поручения о доставке кислорода на области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении", - говорит собеседник в окружении президента.

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Максим Степанов работает министром здравоохранения с марта этого года. В начале ноября во время доклада в Верховной Раде ему сказали об отставке.