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вторник, 18 августа 2020 11:21

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

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В Донецкой области, на улицах Славянска, появились билборды, на которых изображены бывшая городской глава Славянска Неля Штепа и текст на русском языке.

На борде рядом с фотографией Штепы надпись: "Славянск за мир и развитие".

Автор: oporaua.org
 

Ранее Штепа заявляла, что примет участие в местных выборах 25 октября кандидатом в мэры от "Партии Мира и Развития". По данным Министерства юстиции, эта партия зарегистрирована в Киеве, официальные данные о наличии ячеек или представительств в Донецкой обл. или непосредственно в Славянске не найдены. Контактный номер телефона, указанный на сайте Минюста, не обслуживается.

Изображение со Штепой и надпись на борде являются политической рекламой, говорят в гражданской сети "Опора".

В рекламе имеются признаки нарушения законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О рекламе", а именно положений, касающихся языка рекламы. Поэтому "Опора" обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к Уполномоченному по защите государственного языка.

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Реклама Штепы имеет несколько нарушений, говорят активисты.

"Во-первых, реклама должна издаваться на украинском языке. Во-вторых, такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации. Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партия или кандидат будут зарегистрированы. Сейчас ситуация, когда официально кандидат не зарегистрирован, а политическая реклама от этого имени уже ведется", - говорит координатор наблюдения "Опоры" Наталья Боровская.

Нелю Штепу задержали 11 июля 2014-го по подозрению в сепаратизме. На суде она заявила, что призывала президента РФ Владимира Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее избивали, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Прокуратура направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного срока. В 2017 году суд изменил меру пресечения - содержание под стражей - и выпустил Штепу под домашний арест.

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