Стефанчук стал первым заместителем председателя Рады

"Надеюсь, что пройдем этот путь с достоинством". ФОТО: "РБК-Украина"

Депутат от "Слуги народа", представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук стал первым вице-спикером Верховной Рады 9-го созыва.

Его кандидатуру поддержали 330 депутатов. Против были 26 нардепов, еще 40 воздержались.

Стефанчук отметил, что к должности первого вице-спикера он шел всю жизнь. И подчеркнул, что только решение парламента могут стать основой изменений в обществе.

Основной своей задачей на посту назвал обеспечение качества и ефективности национального законодательства. Стефанчук, в частности, собирается провести инвентаризацию законодательства, вернуть план законотворческих работ.

"Надеюсь, что пройдем этот путь с достоинством", - закончил он свое выступление.

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Председателем Верховной Рады 9-го созыва стал депутат "Слуги народа" Дмитрий Разумков. Сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.