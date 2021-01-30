Стефанчук рассказал об особенностях референдума и его стоимости

26 января Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум". Фото: Цензор

На Всеукраинский референдум выносяться только самые важные для государства вопросы.

"Референдум по любому чиху проводиться не может. И так нигде не делается в мире. Для этого существует представительная власть, парламент, который принимает законы. Референдум вообще во многих странах - это стоп-кран, если народ хочет повлиять на государство, которое идет не в ту сторону. И поэтому чрезвычайно важно прописать такой механизм, чтобы не было злоупотреблений", - сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что все видят, что делается в Верховной Раде с депутатским спамом, когда вносятся более тысячи законопроектов, которые никогда не станут законами.

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"И мы не хотим, чтобы так было с референдумом. Кроме этого, это - не бесплатная игрушка. Стоимость референдума, это как стоимость любой кампании, которая проходит в Украине, это 2 млрд гривен. И поэтому нам надо думать, стоит ли их потратить на какой-то хайповый вопрос, или все-таки задавать вопросы, которые решают будущее страны. Поэтому я еще раз говорю, с 26 января украинцы получили реальный механизм влияния ", - подчеркнул первый вицеспикер.

Верховная Рада 26 января этого года приняла закон о "О народовластиы через всеукраинский референдум".