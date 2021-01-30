Стефанчук рассказал об особенностях референдума и его стоимости

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 72
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 918
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 14256
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 216
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 387
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3726
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 828
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 405
Фото
Все фото
7
6
3
8
10
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Ахметов купил имение за €200 млн
Ахметов купил имение за €200 млн
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Видео
Все видео
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2187
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 387
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1251
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 414
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 126
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 03:00

Стефанчук рассказал об особенностях референдума и его стоимости

  Комментировать
Стефанчук рассказал об особенностях референдума и его стоимости
26 января Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум". Фото: Цензор

На Всеукраинский референдум выносяться только самые важные для государства вопросы.

"Референдум по любому чиху проводиться не может. И так нигде не делается в мире. Для этого существует представительная власть, парламент, который принимает законы. Референдум вообще во многих странах - это стоп-кран, если народ хочет повлиять на государство, которое идет не в ту сторону. И поэтому чрезвычайно важно прописать такой механизм, чтобы не было злоупотреблений", - сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что все видят, что делается в Верховной Раде с депутатским спамом, когда вносятся более тысячи законопроектов, которые никогда не станут законами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году можно будет провести референдум по любому вопросу

"И мы не хотим, чтобы так было с референдумом. Кроме этого, это - не бесплатная игрушка. Стоимость референдума, это как стоимость любой кампании, которая проходит в Украине, это 2 млрд гривен. И поэтому нам надо думать, стоит ли их потратить на какой-то хайповый вопрос, или все-таки задавать вопросы, которые решают будущее страны. Поэтому я еще раз говорю, с 26 января украинцы получили реальный механизм влияния ", - подчеркнул первый вицеспикер.

Верховная Рада 26 января этого года приняла закон о "О народовластиы через всеукраинский референдум".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стефанчук рассказал об особенностях референдума и его стоимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 38341
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 32904
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 29853
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 17829
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 17119
Политика
Зеленский утвердил закон для ковид-вакцинации
Зеленский утвердил закон для ковид-вакцинации Просмотров: 288
Президент предоставил ГБР государственную охрану
Президент предоставил ГБР государственную охрану Просмотров: 189
Кто и когда в Украине получит прививки от коронавируса
Кто и когда в Украине получит прививки от коронавируса Просмотров: 252
За ложь в декларациях необязательно сидеть в тюрьме - эксперт
За ложь в декларациях необязательно сидеть в тюрьме - эксперт
 Просмотров: 171
Скичко назначили главой Черкасской ОГА
Скичко назначили главой Черкасской ОГА Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
ОАСК отменил новое украинское правописание
3
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
1
Елена Шевченко умерла после операции
Голосов: 18962
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть