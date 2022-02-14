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Стефанчук раскрыл подробности секретного совещания под председательством секретаря СНБО

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Стефанчук раскрыл подробности секретного совещания под председательством секретаря СНБО
Совещание под председательством Алексея Данилова состоится в 16.00 в помещении СНБО. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Закрытое совещание под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова состоится 14 февраля в 16.00 в помещении СНБО.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге 14 февраля.

"Совещание будет проходить в соответствующем помещении, которое имеет соответствующие обеспечение в соответствии с требованиями распространения информации, составляющей государственную тайну", - сказал Стефанчук.

Кроме самого Стефанчука и его заместителей, на совещании будут присутствовать представители депутатских фракций и групп и руководители профильных парламентских комитетов.

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"Насколько я знаю, приглашены три главы комитетов, которые напрямую связаны с вопросами обороны и международной политики", - отметил спикер ВР.

По информации Стефанчука, в этой встрече также примет участие премьер-министр Денис Шмыгаль, представители силового и экономического блоков, представители Вооруженных сил Украины и разведки. Основная цель совещания – координация всех сил.

"Там мы будем обсуждать те вопросы, которые связаны с текущей ситуацией в сфере безопасности... Основная задача, которую мы выносим оттуда, - чтобы мы скоординировали свои усилия, и все органы государственной власти могли понимать, какие государственнические решения им нужно принимать для того, чтобы обеспечить суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства", – резюмировал глава парламента.

Закрытое заседание должно было состояться в воскресенье, 13 февраля. Без объяснения причины его перенесли на 14 февраля.

11 февраля на выездном заседании СНБО в Харькове приняли санкции против телеканала "Наш", который принадлежит бывшему "регионалу" Евгению Мураеву. Санкции были введены на основании представления Службы безопасности Украины.

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