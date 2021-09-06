Стефанчук прокомментировал замену Разумкова

Руслан Стефанчук шел вторым в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Первого вице-спикера Руслана Стефанчука спросили о замене им спикера Дмитрия Разумкова.

"После активного распространения этой информации я впервые столкнулся с тем, что сложно кому-то отвечать на это. Информация появилась из ниоткуда, из каких-то телеграмм-каналов. Затем ее массово распространили во всех СМИ.

А самое забавное словосочетание в данном контексте - "доверенные источники". Если у кого-то есть информация более достоверная, чем имеющаяся у меня, то готов оппонировать. Но точно знаю, что эту информацию распространяет кто-то заинтересованный. Если зажигаются звезды, то это кому-то нужно", - цитирует Стефанчука "РБК-Україна".

"Слуга народа" заявил, что текущая должность его полностью удовлетворяет.

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Стефанчук сказал об "изменениях" после "подогрева" информации в СМИ о замене спикера.

"Уже более полугода на сайте парламента в разделе "Топ-новости" перестали появляться любые новости с моим участием. Меня перестали приглашать на внутренние совещания и встречи, помимо традиционных "понедельничных апараток".

Самое удивительное, с меня сняли некоторые полномочия первого заместителя председателя, которые считаются традиционными для моей должности. Ну и еще некоторые другие мелочи, на которые не обращаю внимания.

Еще со времен парламента под председательством Ивана Степановича Плюща и до нашей каденции на первого заместителя возлагали по поручению председателя Верховной Рады функции по международной и межпарламентской деятельности. Это работа с иностранными коллегами-парламентариями. Я активно занимался этим направлением. В то же время недавно почему-то впервые в истории украинского парламентаризма от меня эту функцию передали заместителю председателя. Были подробили и некоторые другие традиционные для первого вице-спикера функции. Возможно, так и лучше", - рассказал он.

В июне СМИ сообщали, что Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский почти не общаются.