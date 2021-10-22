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пятница, 22 октября 2021 16:19

Стефанчук объявил об увольнении Железняка с должности главы "Голоса" - депутат отрицает

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Стефанчук объявил об увольнении Железняка с должности главы &quot;Голоса&quot; - депутат отрицает
Ярослав Железняк опроверг прекращение его полномочий как главы фракции "Голос". Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Народный депутат Ярослав Железняк больше не является главой фракции "Голос" по требованию большинства ее членов.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания парламента 22 октября.

"Сегодня поступило письмо с подписями 11 из 20 народных депутатов ("Голоса". - Gazeta.ua). Они просят объявить о нарушении требований закона "О комитетах Верховной Рады Украины" народным депутатам Железняком Ярославом в части незаконного занятия должностей первого заместителя и председателя депутатской фракции. Это зафиксировали письмом комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады от 24 сентября 2021 года.

Следующее: прекращение полномочий главы депутатской фракции "Голос" в Верховной Раде Железняка Ярослава в связи с нарушением требований законодательства, а также решением большинства от конституционного состава фракции "Голос" от 12 июля об увольнении с должности", - сказал Стефанчук.

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Часть депутатов из "Голоса" обратилась с просьбой дать возможность Александре Устиновой временно исполнять обязанности главы фракции, пока официально не выберут нового.

Сам Железняк утверждает, что ничего не изменилось. Он продолжает оставаться председателем фракции.

"Что опять случилось во фракции? Ничего. Все остается как есть. Я - глава фракции "Голос". Рома Костенко - заместитель. "Справедливость" беснуется отдельно. Что было за заявление в конце заседания? Обычное объявление ненужной информации. В очередной раз коллеги в законах не разобрались, забыли о необходимости 14 голосов для кадровых решений. Еще протокол фракции решили подработать. И почему-то решили сообщить об этом всей стране снова. Осеннее обострение. Имеет ли это какую-то юридическую силу? Нет", - написал Железняк в Telegram.

В июне этого года 10 народных депутатов из фракции "Голос" выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость".

Железняк стал главой фракции "Голос" в декабре прошлого года. До этого он был заместителем главы фракции.

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