Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку

Нардепы учли недостатки предыдущего закона, говорит юрист.

Если Конституционный суд снова отменит статью за незаконное обогащение, которую вернула в Уголовный кодекс Верховная Рада, то это будет политическим решением.

Об этом Gazeta.ua сказал юрист Евгений Крапивин.

"Незаконное обогащение повторно криминализировали. Это не что-то новое. Хотя обвинительных приговоров по этой статье не было.

Основная идея - если человек не может доказать, что он пользуется, имеет в праве собственности имущество, превышающее его доходы, то оно подлежит конфискации, а лицо - наказанию.

Это во первых касается чиновика. Во-вторых, размер активов должно быть значительным - более 6,5 миллионов гривен.Когда например, за год зарабатывает 300 тысяч, но при этом пользуется автопарком на несколько десятков миллионов. И нет никаких документов, подтверждающих, что человек заработал это имея бизнес с доходом в налоговой декларации, или имея какую-то высокооплачиваемую работу. Если нет ни одной записи ни в налоговой, реестрах недвижимости, сделок. Значит человек совершил преступление, то есть предшествовала какая-то взятку, кража, растрата имущества. Но такой основное правонарушение был очень давно и его невозможно доказать.

Такая хитроумная конструкция существует во многих европейских странах с 2000 года. И ее Конституционный суд в феврале признал неконституционной.

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А гражданская конфискация - это параллельный механизм, который появился сейчас. Его придумали, как механизм за незаконное обогащение в меньших суммах - от миллиона до 6,5. То есть если не дотягивает до преступления, но больше миллиона гривен, то можно применить ответственность в гражданском порядке и отменить право собственности человека на какую-то вещь.

Доказывается, что человек не мог приобрести это имущество законным путем. Здесь есть проблема, потому что в законопроекте это распространили на имущество, которым владеют последние 4 года. Это сделали исключительно для того, чтобы привлечь к ответственности тех, по кому были производства в НАБУ раньше. Бюро имело около 80 дел по незаконному обогащению. Тогда КС принял решение и все их закрыли. Теперь снова есть возможность поднять материалы, переоформить в гражданский иск и обратиться в Высший антикоррупционный суд, хотя бы конфисковать имущество. Вот здесь самое слабое место закона. Его можно протрактовать, как обратное действие закона во времени, что прямо запрещено Конституцией в части ответственности. В этой теме есть длинная юридическая дискуссия, является ли гражданская конфискация ответственностью.

Не исключено, что Конституционный суд под политическим влиянием отменит снова. И это может происходить до бесконечности - криминализировать, декриминализировать. Хотя больше аргументов в сторону конституционности статьи законопроекта.

Нардепы учли недостатки предыдущего закона. Сама конструкция о получении активов лучше сформулирована", - говорит Евгений Крапивин.

31 октября Верховая Рада вернула в Уголовный кодекс статью, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.