Штаты обещают помешать России использовать "Северный поток-2" как оружие

Соединенные Штаты заявили Украине, что выступают против газопровода. Фото: ua.news

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что выступают против газопровода "Северный поток - 2" в обход Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США, информирует Офис президента

"Украина и США продолжают выступать против "Северного потока - 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности.

США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия", - говорится в заявлении.

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Одной из мер противодействия проекту указывается недавнее назначение в США старшего советника по вопросам энергетической безопасности.

Кроме того, правительства стран поддержали усилия по "увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников".

1 сентября в Белом доме проходит встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Зеленский передал Байдену список пленных, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их около 450 человек.