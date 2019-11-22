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пятница, 22 ноября 2019 11:21

"Статистическая погрешность" - Арахамия о токсичных "слугах народа"

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&quot;Статистическая погрешность&quot; - Арахамия о токсичных &quot;слугах народа&quot;
Токсичных "слуг народа" может быть около 12-ти, намекает Арахамия. Фото: УНІАН

Погрешность "удачного" подбора кадров в "Слуге народа" составляет 12 нардепов. Исключили из фракции уже трех.

Об этом заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия, пишет "Українська правда"

Арахамия объяснил, что с "слугами народа" так много скандалов и расследований за "статистическую погрешность". По его мнению, признаком удачного подбора кадров является 3-5% "плохих" кадров, неудачного - 10-15%, очень неудачного - более 15%.

Руководитель фракции сказал, что будет свидетельствовать о взяточничестве народных депутатов в Национальном антикоррупционного бюро.

"Я, кстати, уже иду в НАБУ. Меня упрекали: "Арахамия-то говорил в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет", - заявил нардеп.

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15 ноября из фракции "Слуга народа" исключили нардепов Анну Скороход и Антона Полякова. Они стали внефракционными. Официальной причиной исключения из партии назвали нарушения линии голосований. Арахамия заявил, что Скороход занималась диверсией внутри фракции.

Также Арахамия заявил, что "слуга народа" Роман Иванисов, которого, которого обвинили в наличии судимости за изнасилование несовершеннолетней, должен добровольно сложить мандат.

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22
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