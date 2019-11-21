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четверг, 21 ноября 2019 22:44

Арахамия о нардепе Иванисове: он должен сдать мандат

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Арахамия о нардепе Иванисове: он должен сдать мандат
Арахамия заявил, что Иванисов должен сдать мандат. Фото: РБК

Нардеп Роман Иванисов, которого обвинили в наличии судимости за изнасилование несовершеннолетней, должен добровольно сложить мандат.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

"Сейчас нет сомнений, что эта информация верна. Потому что она идет с нескольких СМИ. Если она верна, то будем настаивать, будем на него оказывать некое общественное давление. Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев - он должен сдать мандат ", - сказал председатель фракции.

Арахамия добавил, что документ о судимости Иванисова за изнасилование, обнародованный экс-заместителем главы президентской администрации времен Виктора Януковича Андреем Портновым, выглядит настоящими.

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"Тот факт, что в 1996 году президент Украины Леонид Кучма уже через несколько месяцев после приговора помиловал Иванисова не повлияет на решение фракции об исключении его", - подчеркнул Арахамия.

В СМИ появилась информация, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов находился в местах лишения свободы.

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