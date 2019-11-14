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четверг, 14 ноября 2019 13:16

Арахамия анонсировал первое выдворение"

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Арахамия анонсировал первое выдворение&quot;
Скороход предлагала нардепам взятки, говорит Арахамия.

Народный депутат Анна Скороход - агент чьих-то интересов. Ее действия выглядят диверсией внутри "Слуги народа" и встал вопрос его исключения из фракции.

Об этом заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

"Давайте вещи называть своими именами. Если вы сейчас зайдете в Google и в гражданском браке мужа Скороход сейчас загуглите - все поймете.

Мы, как политическая партия, к этому не имеем никакого отношения. Мы не знаем, в чем дело.

Но то, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам, предлагала им денежную материальную помощь, это факт", - заявил Арахамия с трибуны в четверг.

Выступлению Арахамии предшествовало заявление самой Скороход:

"По поручению ... [заместителя генпрокурора Виталия] Каська к [представителя Офиса президента Александра] Клименко моего мужа незаконно задержали. Основанием стали мои голосования в зале - отстаивание государственной собственности ГТС и "красная кнопка" против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное. Основание - запрос Российской Федерации с 2017 года. До этого никаких вопросов не было. А после "красной кнопки" идет задержание моего мужа".

Также на заявления "слуг" отреагировали в "Голосе".

"Худшее, что могут сделать политики, чтобы правосудие так и не стало правилом для Украины, это бросаться политическими заявлениями. Следователи должны расследовать, не зависимо от того, кто и как связан с теми, кого расследуют.

Народные депутаты, имеют факты коррупции, должны не прикрываться полиграфом, не делать только заявления с трибуны, а брать заявление и идти в правоохранительные органы.

Коллеги, давайте перестанем превращать следствие и верховенство права в шоу. Не для этого нас избирали", - заявил с трибуны нардеп Ярослав Юрчишин.

Позже в кулуарах Арахамия заявил:

"Она (Скороход) работала помощником в беглого олигарха Онищенко. Когда мы неоднократно обращались к ней и говорили "Мы видим, что что-то вы делаете не то"... Только вот на следующем заседании фракции хотели поднимать вопрос об исключении ее из фракции. Она не работает на фракцию, не работает на "Слугу народа". Она работает на чьи-то интересы. Она агент кого-то".

"Это попытка диверсионной операции внутри "Слуги народа". Это не "слуга народа".

Когда человек делает лоббирование конкретных олигархических групп. А когда увидела, что уже пошло подозрение, то начинает говорить "Это за то, что я не голосовала за землю.

Касательно Скороход, я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции", - добавил Арахамия.

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Сегодня парламент во втором чтении рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год. В зале зарегистрировались 324 народных избранников.

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Комментарии

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14
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