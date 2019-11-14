Рада сегодня решит вопрос бюджета страны на 2020 год (онлайн)

В первом чтении Рада поддержала проект бюджета 18 октября. Фото: Гомін України

Сегодня парламент во втором чтении рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год.

В зале зарегистрировались 324 народных избранников.

Первыми в повестке дня стоят земельные вопросы. В частности, относительно разрешения на использование земель обороны для размещения средств связи и навигации и относительно права иностранцев покупать в Украине участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Далее - несколько налоговых вопросов. Среди них - изменения в Налоговый кодекс относительно анбандлинга. Также планируют в первом чтении рассмотреть законопроект об оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного решения.

К бюджетному вопросу планируют перейти в 12:30. Сначала - проект изменений в Бюджетный кодекс во втором чтении, затем - непосредственно закон о государственном бюджете на 2020 год.

Также сегодня на повестку дня вынесены проекты законов об отсрочке на 5 лет применения стандарта "Евро-6"; о демонополизации спиртовой отрасли; о введении закрытого реестра педофилов; о создании Бюро финансовых расследований.

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13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения.