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Старые кадры Грицака развернули информкампанию против Баканова - политологи

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Старые кадры Грицака развернули информкампанию против Баканова - политологи
Эксперты считают, что представители старых управленческих кадров СБУ развернули в СМИ активную кампанию против Ивана Баканова

Представители старых управленческих кадров в СБУ, связанных с генералом Василием Грицаком, развернули в средствах массовой информации активную кампанию шельмования новых лиц, пришедших в Службу безопасности Украины вместе с командой Ивана Баканова, - считают эксперты, опрошенные в рамках экспертного опроса, проведенного Фондом "Украинская политика".

Так политолог Константин Бондаренко оценивает предыдущую эпоху в СБУ как время репрессий: "СБУ пережила один из самых сложных и позорных периодов в своей истории – "грицаковщину". Нормальным явлением стали репрессии против неугодных – зачастую под надуманным предлогом. Представители бизнеса неоднократно жаловались на давление со стороны Службы безопасности. Притчей во языцах стали военизированные радикальные группировки, контролирующиеся СБУ и расправляющиеся с инакомыслящими… Все это в совокупности аргументировалось необходимостью борьбы с российскими агентами и угрозой со стороны "государства-агрессора".

По мнению эксперта, происходящее СБУ – закономерно: старые кадры цепляются за власть и пытаются очернить новых людей, сопротивляясь новым назначениям. Отсюда и такое количество публикаций в СМИ относительно новых назначенцев.

К.Бондаренко приводит ряд примеров: "Наиболее серьезной мишенью стал заместитель Баканова генерал Анатолий Калюжняк, которого обвинили в том, что он – представитель команды Януковича. На самом деле многие знают Калюжняка как человека, который работал в Главном управлении "К" и разрушил многие коррупционные схемы, а также перекрыл пути поставок контрабанды. Приходилось слышать позитивные характеристики, которые давались Калюжняку, и это важно – учитывая то, что именно управление "К" необходимо реформировать в первую очередь. Тем более, что управление "К" — наиболее болезненно с точки зрения многих власть имущих, так как занимается основой основ – коррупцией".

Также к позитивным назначениям политолог относит ожидаемую замену одиозного генерал-лейтенанта Виктора Кононенко на генерал-майора Анатолия Дублика (он будет курировать вопросы, связанные с защитой национальной государственности). Это назначение также вызвало шквал критики, с подключением влиятельных рупоров старой власти.

Кирилл Куликов, украинский политик, народный депутат VI созыва, руководитель Национального бюро Интерпола в Украине (2005-2007) также считает, что причина появления массы негативных материалов в СМИ - "естественная реакция отторжения старой команды на принятые указы".

"Благодаря этой старой команде, благодаря этой службе в стране нарушался закон всеми имеющимися способами. СБУ выступала спонсором всевозможных радикальных группировок, на счетах которых: избиения граждан, журналистов, активистов, в том числе, убийства. Сейчас, насколько я знаю, подбором кадров СБУ занимаются люди компетентные, грамотные и профессиональные, в частности, Николай Васильевич Банчук. Кстати, о нем тоже вышли провокационные комментарии в СМИ. Но я ему верю, знаю, что он — профессионал. Он патриот в хорошем смысле этого слова. Я редко произношу это слово, потому что в последнее время оно потеряло свое истинное значение. Николай Васильевич – генерал прокуратуры, порядочный и нормальный человек, его трудно испугать. Я был приятно удивлен, что занялся работой профессионал", — отметил эксперт.

Кирилл Куликов также отметил, что пока сложно оценить действия новой команды, нужно видеть целостную концепцию. Но, во всяком случае, видно, что команда, которая работает с СБУ, не дает никому со стороны вмешиваться и руководить их действиями. Это уже хорошо. С одной стороны, де-юре, никто не может вмешаться в их действия. С другой — очень много желающих "влиять".

Среди кадров, которые остались в СБУ со времен прошлой власти и профессионализм которых эксперты оценили довольно высоко, назван также руководитель Управления контрразведки генерал Алексей Петров.

Українські новини
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