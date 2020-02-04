Стартует третья сессия: перестановки в правительстве и изменения в Конституцию (онлайн)

Парламент начинает пленарную неделю. Фото: УНІАН

Во вторник Верховная Рада торжественно открыла третью сессию. На заседание приехали министры с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

В сессионном зале зарегистрировались 360 народных депутатов.

На повестку дня вынесли 27 вопросов.

Рассмотрят увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий и назначении Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий.

Также рассмотрят изменения в Конституцию Украины относительно уменьшения количества депутатов до 300 и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Среди других вопросов - изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом; Налогового кодекса - об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

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В главный план третьей сессии Верховной Рады внесли около 400 законопроектов, заявил спикер Дмитрий Разумков.