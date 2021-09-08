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"Старая российская деза": в ОП прокомментировали материал CNN о спецоперации по вагнеровцам

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&quot;Старая российская деза&quot;: в ОП прокомментировали материал CNN о спецоперации по вагнеровцам
Подоляк прокомментировал материал CNN об операции по вагнеровцам. Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции по "вагнеровцах" ненадежные, а данные ничем не отличаются от тех, что выложили в "Комсомольской правде" в 2020 году.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк и отметил, что сразу после публикации статью похвалило российское ФСБ.

В ФСБ заявили, что "полностью подтверждают ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN".

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники - и это ключевое - то подтверждают. Другое анонимный источник то опровергает. Еще раз: анонимные , бесфамильные и следовательно такие, которые не имеют информационной и репутационной ценности источника", - заявил Подоляк.

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По его словам, стоит обратить внимание на синхронность заявления представителя ФСБ.

"Если раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать.

"Ситуация говорит сама за себя. При этом никто уже не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 августа 2020 года. С той публикации в "Комсомольской правде" ничего нового и существенного к истории о "вагнеровцах" не добавилось", - отметил Подоляк.

Американское издание CNN опубликовало статью, в которой трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки рассказали детали сделки операции с "вагнеровцами".

Операция под руководством Украины имела американское финансирование, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как привлечь российских наемников.

29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.

Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. По данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента Украины.

Последний раз, когда президент Владимир Зеленский комментировал ситуацию вокруг операции с "вагнеровцами", он заявил, что она готовилась точно не в Украине.

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08
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