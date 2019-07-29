Стало известно, почему ЦИК не объявляет результаты выборов

Есть несколько участков по одномандатному округу, на которых пересчитывают голоса. ФОТО: УНИАН

Центральная избирательная комиссия не объявит результаты выборов, пока не получит информацию об отсутствии судебных исков по результатам. Ее должны прислать председатели окружных избирательных комиссий.

"Мы обратились с письмами к главам ОИК по поводу наличия судебных исков или разбирательств. Если они есть - будем ожидать решений, нет - будем готовы устанавливать результаты", - отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацька, передает "Эспрессо".

Есть несколько участков по одномандатному округу (где баллотируются мажоритарщики), на которых пересчитывают голоса. Это занимает 2-4 часа, отметила Бернацька.

На общегосударственном пересчете не было.

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ЦИК обработала 100% протоколов голосования на внеочередных парламентских выборах, впрочем официально об их результатах не объявляла. Больше всего голосов получила партия "Слуга народа" - 43,16%. За нее отдали голоса более 6 млн украинцев. На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%. Ее поддержали почти 2 млн граждан. "Батькивщина" Юлии Тимошенко получила 8,18% поддержки, что равно более 1 млн голосов. "Европейская солидарнисть" Петра Порошенко в процессе подсчета голосов опустилась с третьей позиции на четвертую. Партия получила 8,1% поддержки, что составляет около 1 млн голосов избирателей. Последней партией, прошедшей в парламент, стала "Голос" Святослава Вакарчука. Она получила 5,82% поддержки, что равно более 850 тыс. голосов.