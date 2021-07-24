Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский

Президенты обсудят энергетическую безопасность, агрессию РФ в Черном море и реформы правосудия. Фото: Reuters

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи обсудят энергетическую безопасность, агрессию РФ в Черном море и реформы правосудия.

"Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны на Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупционную и реформу правосудия, а также другие реформы институтов", - сообщил временный поверенный в делах Украины Джордж Кент, пишет "Суспільне".

Он добавил, что страна нуждается в прочных, добропорядочных институтах, отвечающих интересам украинского народа.

Отметил важность реформы правосудия.

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"Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ", - сказал Кент.

Соединенные Штаты Америки ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского 30 августа. Встреча с Джо Байденом для Зеленского будет первой. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.