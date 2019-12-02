Стало известно, кто возглавит комитет Верховной Рады вместо Яременко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества возглавит Елизавета Ясько. Фото: Википедия

Во фракции "Слуга народа" решила, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества возглавит Елизавета Ясько.

Она заменит нардепа Богдана Яременко, который попал в секс-скандал, сообщает УНИАН со ссылкой на собственный источник.

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Сейчас заседание фракции еще продолжается.

Елизавета Ясько - народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Фракция "Слуга народа" решила сменить председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады. Соответствующее решение приняли на заседании фракции в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщил депутат Александр Качура.