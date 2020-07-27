Стало известно, кто больше пропускал голосования в Раде в июле

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Комитет избирателей Украины проанализировал, как часто голосовали депутаты из разных фракций в июле.

За этот месяц депутаты ОПЗЖ пропустили каждое второе голосование в парламенте.

Чаще же всего голосовали представители монобильшости.

Единственный нардеп, не прогулял ни одного сессионного дня в июне и июле - Александр Бакумов со "Слуги народа".

Однако некоторые его коллеги по партии пропустили значительное количество голосований.

Например, Александр Дубинский принял участие лишь в 5% голосований, Игорь Фрис - 11%, Анастасия Ляшенко - 29%, Сергей Нагорняк - 30%, Ольга Василевская-Смаглюк - 32%.

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Как голосовали нардепы из разных фракций в июле:

"Слуга народа" - 85%

группа "Доверие" - 75%;

"Европейская солидарность" - 74%;

"Голос" - 72%;

ВО "Батькивщина" - 71%;

"За будущее" - 61%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 53% голосований;

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет президент Владимир Зеленский. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 53%.