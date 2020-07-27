Стало известно, кто больше пропускал голосования в Раде в июле

Комитет избирателей Украины проанализировал, как часто голосовали депутаты из разных фракций в июле.
За этот месяц депутаты ОПЗЖ пропустили каждое второе голосование в парламенте.
Чаще же всего голосовали представители монобильшости.
Единственный нардеп, не прогулял ни одного сессионного дня в июне и июле - Александр Бакумов со "Слуги народа".
Однако некоторые его коллеги по партии пропустили значительное количество голосований.
Например, Александр Дубинский принял участие лишь в 5% голосований, Игорь Фрис - 11%, Анастасия Ляшенко - 29%, Сергей Нагорняк - 30%, Ольга Василевская-Смаглюк - 32%.
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Как голосовали нардепы из разных фракций в июле:
"Слуга народа" - 85%
группа "Доверие" - 75%;
"Европейская солидарность" - 74%;
"Голос" - 72%;
ВО "Батькивщина" - 71%;
"За будущее" - 61%;
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 53% голосований;
Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет президент Владимир Зеленский. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 53%.
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