Стало известно, кому перейдут избирательные мощности Супруненко

Нардеп Александр Супруненко снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Фото: Слово и Дело

На мажоритарном избирательном округе №216 снялся с гонки один из фаворитов - действующий нардеп Александр Супруненко. Впрочем, эксперты считают, что представителям новых политических сил не стоит преждевременно радоваться.

Специалисты убеждены, что избирательные мощности Александра Супруненко перейдут к кандидату-самовыдвиженца Виталия Павлика, который является давним компаньоном нардепа. Как технический кандидат на него будет работать еще один партнер Супруненко - Павел Тесленко, депутат Киевсовета (фракция "Единство"), который также баллотируется на 216 округе как самовыдвиженец.

Напомним, что Виталий Павлик также является действующим депутатом Киевсовета (фракция "Единство"), где он является членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.