Стало известно, кому из советников Зеленский платит высокую зарплату

Зеленский назначил зарплату не всем своим советникам.Фото:REUTERS

Зеленский назначил зарплату не всем своим советникам. Наибольшую зарплату на этом посту получает украинский дипломат Руслан Демченко. За полгода на Банковой его зарплата выросла втрое. Сразу после назначения он получал — 33 тыс. гривен, в октябре уже — 55 тыс., в ноябре - 75 тыс., а декабре - 92 тыс.

Дополнительно за период работы у Зеленского, Демченко выделили 33 тыс. на оздоровление и еще 46 тыс. на "решение бытовых вопросов". При этом, за период работы в Офисе, с доходов советника президента вычислили более 100 тыс. гривен налогов.

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Андрей Ермак не получает средств за выполнение поручений президента на посту внештатного советника Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответе на запрос НВ к Государственному управлению делами.

"Государственное управление делами не осуществляет начисление заработной платы Сергею Шефіру, Андрею Ермаку Александру Качуру и Олегу Устенко", — отмечает госорган. В мае Зеленский назначил их в качестве внештатных советников, соответствующими указами.

Официально зарплаты министров и должностных лиц составляют от 20 до 40 тыс. грн. 4 февраля на заседании Кабмина президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства относительно ограничения заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти диапазоне от трех до пяти средних зарплат.