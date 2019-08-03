Стало известно, когда Трамп встретится с Зеленским

Президенты встретятся в сентябре. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне в сентябре.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский в комментарии "Интерфакс-Украина" в субботу, 3 августа, в Трускавце.

Ранее сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

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13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным может состояться. России сегодня это выгодно. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.