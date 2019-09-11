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среда, 11 сентября 2019 05:47

Стало известно, когда США и Великобритания присоединятся к "нормандской четверке"

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Стало известно, когда США и Великобритания присоединятся к &quot;нормандской четверке&quot;
Сообщили о новой встрече "нормандской четверки". Фото: Сегодня

Вопрос расширения переговоров в "нормандском формате" относительно ситуации на Донбассе возможен при условии, что нынешние стороны переговоров – Украина, Россия, Германия и Франция – не смогут достичь результатов.

К процессу могут подключиться США и Великобритания, однако официальный Киев с этим вопросом еще не обращался, в интервью Голосу Америки сказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если нынешний "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Британию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный интерес со стороны украинской власти и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе. Вот уже 5 лет продолжается работа над Минскими договоренностями, 5 лет действует "нормандский формат". И если это может принести результаты – прекрасно. Если же результатов не будет – то я так думаю, может появиться просьба о появлении других участников, таких как Соединенные Штаты и Великобритания", - сказал Тейлор.

Зеленский недавно заявил, что дискуссия относительно расширения "нормандского формата" может состояться уже до конца сентября.

"Соединенные Штаты и Британия очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу. Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. Джон Болтон был здесь в Киеве и был разговор именно об этом. И он сказал буквально то же самое: если народ Украины захочет, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую возможность!", – отметил Тейлор.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.

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