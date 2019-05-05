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воскресенье, 05 мая 2019 16:42

Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина

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Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
Павел Климкин является Министр иностранных дел Украины с 19 июня 2014 года. Фото: из открытых источников

Новым министром иностранных дел может стать или посол Украины в Австрии Александр Щерба, или директор Дипломатической академии при МИД Сергей Корсунский.

Об этом рассказали источники в правительстве, сообщает "Деловая столица".

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По их словам, команда избранного президента Владимира Зеленского сейчас рассматривает именно эти две кандидатуры.

Щерба занимает пост посла в Австрии с 17 ноября 2014 года. Сергей Корсунский до назначения директором Дипакадемии в течение 8 лет - с 2008 по 2016 год - был послом Украины в Турции.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост главы его администрации. Должность займет публичное лицо.

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