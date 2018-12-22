Стало известно, какие области верят в победу Тимошенко

Каковы шансы Юлии Тимошенко на победу. Фото: "Обозреватель"

В победу Юлии Тимошенко на президентских выборах верят жители 23 из 24 украинских областей, в целом по стране это 21% избирателей.

Об этом сообщается в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг". Больше всего уверенных в том, что следующим главой государства станет именно лидер "Батьківщини", живет в Полтавской области — 29%. В Ривненской, Кировоградской, Волынской и Киевской областях таких четверть, сообщает "Обозреватель".

В целом за последний год количество убежденных в победе Тимошенко выросло в среднем втрое во всех регионах Украины. В некоторых областях количество избирателей, которые видят президентом именно ее, увеличилось в пять раз (Луганская и Харьковская области).

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.