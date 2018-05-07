Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра

Фото: "Страна"

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе с народными депутатами от "Радикальной партии Олега Ляшко" Еленой Кошелевой и от "Блока Петра Порошенко" Давидом Макарьяном отдыхали во время майских в Турции. Об этом сообщает "Страна".

Один из пользователей фотоблога Instagram опрометчиво изложил снимок всего лишь на несколько минут из турецкого поселка Хисароню в 35 км от центра города Мармарис.

Фото сделали в стейк-хаузе известного отеля в Турции - D Maris Bay. За столом сидят заместитель министра Парцхаладзе, нардепы Кошелева и Макарьян. Отель расположен в бухте среди соснового леса и гор.

Самый простой двухместный номер здесь стоит от $340 в сутки. Отель состоит из 8-ми этажного здания и виллы.

Фото поставило точку в сплетнях по поводу романа Елены Кошелевой и Давида Макарьян. Очень давно ходили слухи, что они встречаются. Мол, Макарьян расстался со своей гражданской женой Натальей Капашиловой (у пары есть дочь) и ухаживает за молодой и амбициозной Кошелевой.

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Давид Макарьян был директором ООО "Гранд Авто" в Николаеве. Также, по некоторым данным, владеет фитнес-центром. До недавнего времени был руководителем николаевской организации партии "Удар". Известный еще и благодаря автопарку с Jaguar XF, Maserati, Bentley. Отец Кошелевой - директор Харьковского ликероводочного завода Владимир Кошелев.

В начале мая стало известно, что министр юстиции Павел Петренко отдыхал на вилле "Роял Бич" в гостинице "Макс Роял Кемер Ресорт" в турецком городе Кемер во время майских праздников. Арендовать "Роял Бич" можно минимум на 4 суток за 12 тыс. евро - это 380 тыс. грн.