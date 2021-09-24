США заявили об укреплении отношений с Украиной

Украина и США будут сотрудничать по противодействию российской агрессии и борьбе с коррупцией. Фото: "Укрінформ"

Связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо прежде.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин при обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад - Восток, Север - Юг", сообщает "Гордон"

"Рада сообщить, что связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо прежде. И президент Байден, и президент Зеленский верны прозападному курсу Украины и ее полной евроатлантической интеграции.

Впереди много работы, но мы будем работать вместе, используя такие инструменты, как комиссия по стратегическому партнерству и новое рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами обороны Украины и США, чтобы укрепить наши отношения еще больше", - сказала дипломат.

Заседание комиссии состоится осенью в Вашингтоне.

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"Мы утвердим новый устав и наметим курс на будущее сотрудничество.

Рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между нашими странами обеспечит структуру, на основе которой мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны.

Мы будем работать над такими вопросами, как противодействие российской агрессии, борьба с коррупцией, содействие безопасности Черного моря, реформа оборонной промышленности и кибербезопасность.

Эти вопросы важны для обеих наших стран, и мы рады считать Украину ключевым партнером в защите общих интересов", - заявила Кристина Квин.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Страны подписали ряд документов.