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вторник, 23 марта 2021 16:25

США заявили о намерении усилить НАТО

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США заявили о намерении усилить НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о планах по НАТО. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил от имени президента США Джо Байдена "решительные обязательства Соединенных Штатов относительно НАТО".

"США стремятся вдохнуть новую жизнь в НАТО", — заявил Блинкен во время открытой беседы под эгидой европейского Центра Карнеги с участием Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщает "Укринформ".

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Госсекретарь США назвал новые вызовы, перед которыми оказался мир:

• подъем автократических государств;

• изменения климата;

• кибернетические угрозы.

По его мнению, им не может эффективно противостоять ни одна страна мира, если она действует самостоятельно. "Этого не могут сделать даже Соединенные Штаты, со всеми ресурсами, что мы имеем", — подчеркнул Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что не сожалеет, назвав главу РФ Владимира Путина убийцей.

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