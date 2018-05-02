США заявили о начале новой операции в Сирии

США продолжают воевать в Сирии. Фото: РИА Новости

США начали в Сирии операцию по освобождению последних оплотов террористической организации "Исламское государство".

В операции примут участие возглавляемая Соединенными Штатами коалиция и "местные партнеры", в том числе сирийские демократические силы, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науерт в Twitter.

"Борьба будет тяжелой, но мы и наши партнеры одержим победу", - говорится в заявлении.

Науерт подчеркнула, что США намерены защитить от ИГ границы Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана и обеспечить свободное волеизъявление всех жителей Сирии, включая суннитов, курдов, христиан и представителей других меньшинств. Также американцы намерены привлечь для решения неотложных гуманитарных проблем Сирии "международные ресурсы".

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30 апреля международная коалиция заявила о завершении основных боевых действий против Исламского государства в Ираке. В этот же день состоялось торжественное открытие штаб-квартиры коалиции в Багдаде.