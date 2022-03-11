США ввели санкции против жены Пескова

Навка теперь тоже под санкциями. Фото: Stars

США вводят санкции против жены Дмитрия Пескова — Татьяны Навки и их взрослых детей.

Санкции введены против жены пресс-секретаря Путина в связи с вторжением российских войск в Украину, сообщили в Госдепе США.

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США запретило любому американскому лицу совершать какие-либо операции с участием российского Центрбанка, Фонда национального богатства или Министерства финансов РФ.

США также запретят своим гражданам осуществлять какие-либо инвестиции в РФ.