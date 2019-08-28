США второй раз заявили о готовности присоединиться к "нормандскому формату"

Участие США в "нормандском формате" Зеленский сможет обсудить с Трампом на встрече в Варшаве. ФОТО: Flickr

Соединенные Штаты Америки допускают свое участие или участие Великобритании в "нормандском формате" переговоров по решению войны в Донбассе.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал советник президента США Джон Болтон.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - и Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины: какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - сказал он.

Участие США в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский сможет обсудить с Трампом на встрече в Варшаве, отметил Болтон.

Для Штатов "интересно" решать вопросы войны на Донбассе и аннексированного Крыма.

"Это не только европейская тема - это глобальные вопросы. США принимали участие в двух мировых войнах на европейском континенте в прошлом веке, поэтому после Второй мировой войны мы поддержали создание НАТО. Чтобы быть уверенными, что на континенте не случится третьей такой войны. поэтому я действительно считаю, что США большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией, поэтому если президент Зеленский считает, что мы должны принимать участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, мы должны рассмотреть такой вариант", - сказал советник Трампа.

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Ранее о готовности участия США в "нормандском формате" заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Он отметил, что проблемой "нормандских встреч" является не формат, а политическая воля России к выполнению своих обязательств перед Минским соглашениями.