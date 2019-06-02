США раскритиковали кадровое решение Зеленского

Выступили против назначения Максима Донца. Фото: АП

Аналитики центра "Атлантический Совет" отреагировали на назначение Максима Донца начальником Службы безопасности президента.

Считают указ непрофессиональным. Об этом написала експертка Atlantic Council в Вашингтоне Мелинда Гаринг в Twitter.

СМИ сообщали, что Максим Донец - бывший охранник олигарха Игоря Коломойского.

"Удручающий непрофессионализм в Украине. Зеленский назначает человека Коломойского своим телохранителем. Это означает, что у Коломойского будет доступ ко всему. Тупо, тупо, тупо", - прокомментировала это она.

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29 мая на сайте президента появился указ о назначении Донца. Он начал сопровождать Зеленского после того, как тот заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны. Вместо него назначил Алексея Оцерклевича, сообщает официальный сайт президента.