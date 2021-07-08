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четверг, 08 июля 2021 05:11

США призвали РФ освободить украинского журналиста

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США призвали РФ освободить украинского журналиста
РФ должна освободить украинского журналиста Есипенко. Фото: РБК

США требуют от России срочно освободить украинского фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

"Вчерашнее решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенного на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыму, стало серьезной судебной ошибкой. Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Есипенко", сообщило посольство США в Украине в Twitter.

Жена арестованного оккупантами в Крыму фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко Екатерина 7 июля провела одиночный пикет под Офисом президента и заявила, что на нее в ведомстве не реагировали.

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16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что относительно Есипенко возбуждено уголовное дело.

6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста Есипенко.

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