США призвали к правосудию по делам погибших журналистов

Георгия Гонгадзе убили в сентябре 2000 года. Фото: "Радіо Свобода"

США призвали к осуществлению правосудия в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других.

Видеообращение по случаю Всемирного дня свободы прессы опубликовал пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп.

Независимые СМИ играют важную роль в защите демократии, предоставляя надежную информацию, которая помогает гражданам бороться с коррупцией, защищать права человека и противостоять дезинформации, сообщает посольство США.

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"Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации.

Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы", - сказал американский дипломат.

2 ноября 200 года недалеко от города Тараща в Киевской области нашли тело журналиста Георгия Гонгадзе. 16 сентября около 22:30 он ушел с работы и исчез. Похоронили журналиста в Киеве 22 марта 2016-го. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В июне 2019 года умер Вадим Комаров. Он 46 дней был в коме. Перед этим в Черкассах его нашли с разбитой головой прохожие на улице.