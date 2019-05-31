США прислали в Украину нового представителя

В Украину прибыла Временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Кристина Квин будет представлять США в Украине.

Об этом сообщает сайт американского посольства.

До этого 6 лет Квин работала в посольстве США в Париже.

Перед тем - в американских посольствах в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

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Администрация президента США Дональда Трампа отозвала из Украины посла Мари Йованович. 20 мая она возвратилась в Вашингтон. До назначения нового главы дипломатической миссии в Киеве его обязанности будет исполнять временный поверенный. Йованович назначили в августе 2016-го.