США прислали в Украину нового представителя

В Украину прибыла Временный поверенный в делах США Кристина Квин.
Об этом сообщает сайт американского посольства.
До этого 6 лет Квин работала в посольстве США в Париже.
Перед тем - в американских посольствах в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.
Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.
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Администрация президента США Дональда Трампа отозвала из Украины посла Мари Йованович.
20 мая она возвратилась в Вашингтон.
До назначения нового главы дипломатической миссии в Киеве его обязанности будет исполнять временный поверенный. Йованович назначили в августе 2016-го.
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