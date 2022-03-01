США предупреждают, что скоро может пойти вторая волна оккупационных войск: угроза сохраняется

В Украине ожидается огромное количество российских войск.
Представители администрации США предупредили законодателей на секретных брифингах в понедельник, что вторая волна российских войск, вероятно, укрепит позиции Путина в Украине, сообщили два человека, ознакомившиеся с брифингами, сообщает УНИАН.
Благодаря своей численности оккупанты могут сломить украинское сопротивление.
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"Эта часть брифинга была обескураживающей", - сказал один из законодателей.
Росія о 4:00 ранку 24 лютого напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах.
Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан. Президент Володимир Зеленський віддав наказ ЗСУ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.
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