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суббота, 28 ноября 2020 02:10

США предоставили Украине помощь в размере $ 4,1 млрд - посольство

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США предоставили Украине помощь в размере $ 4,1 млрд - посольство
В США подсчитали помощь Украине. Фото: Корреспондент

С 2014 года США предоставили Украине помощь на общую сумму $4,1 млрд.

"Мы также выдали Украине три суверенные гарантии займов на $1 млрд каждая для содействия стабилизации экономики. Американская развивающая помощь поддерживает текущие реформы в области здравоохранения, судоустройства, энергетической отрасли, создает возможности для малых и средних предприятий, укрепляет независимые СМИ и, среди прочего, способствует дальнейшей интеграции Украины с Западом", – говорится в ответе посольства США в Киеве на запрос редакции ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

На 2020 финансовый год предусмотрено $698 млн помощи Украине: $448 млн – на программы Государственного департамента / USAID и $250 млн – на Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI), включая $50 млн – на летальную помощь.

"Американская военная помощь и помощь в сфере безопасности направлена на расширение оборонительных возможностей Украины для мониторинга и защиты своих границ, развертывания своих войск более безопасно и эффективно и для движения в направлении совместимости с НАТО. Гуманитарная помощь США включает финансирование срочно необходимого временного жилья, предоставление и распределение предметов первой необходимости, защиту детей и пожилых людей, психосоциальную поддержку, ремонт водной инфраструктуры, а также средства для существования и поддержки развития предпринимательства внутренне перемещенных лиц", – заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что США поддерживают специальную мониторинговую миссию ОБСЕ – страна вложила $100 млн в качестве взносов на деятельность миссии. В состав СММ включены 50 граждан Соединенных Штатов.

"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии Covid-19, предоставив более $41 млн на медицинские и гуманитарные нужды, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращение дальнейшего распространения заболевания", – говорится в заявлении.

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Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

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