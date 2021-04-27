США предоставили Украине $7,85 млн помощи

Деньги направят на совершенствование управления и связи. Фото: pexels.com

Соединенные Штаты Америки предоставили ВСУ $7,85 млн помощи.

Средства пойдут на совершенствование управления и связи, сообщило в Twitter Посольство США в Киеве.

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"Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ЗCУ путем предоставления безопастностной помощи на сумму 7,85 млн по совершенствованию управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения, в общем предоставив более $2 млрд с 2014 года", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты, включая летальную оружие. США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мероприятий в связи с ситуацией на Донбассе. Об этом на брифинге заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.