США помогут вооружить Украины еще на $50 млн

Автор: socimage.net США увеличат финансовую помощь украинской армии

В 2019 году США планируют выделить на усиление обороноспособности Украины $250 млн. Из этой суммы $50 млн пойдут непосредственно на летальные виды вооружения оборонительного характера.

Такие цифры заложены в новый оборонный бюджет США, сообщает посольство Украины в США.

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Законопроект о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны" должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена Сенатом, и проголосована обеими палатами Конгресса перед подачей на подпись президенту США", - говорится в сообщении.

В 2018 году США выделили Украине 350 млн долларов для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре 2017 года. Кроме того в 2018 году, правительство США выделило 54 млн долл. на дополнительную помощь Украине для проведения реформ. Всего же, начиная с 2014 года, США выделили почти 1 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.