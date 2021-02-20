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суббота, 20 февраля 2021 09:23

США помогут Украине в борьбе с российской агрессией

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США помогут Украине в борьбе с российской агрессией
Пентагон поможет Украине в борьбе с российской агрессией. Фото: interfax.com.ua

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

И настроены на укрепление потенциала украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии. Об этом сказал американский госсекретарь Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном, говорится на сайте Пентагона.

Он также поблагодарил украинского коллегу за вклад нашего государства в международную безопасность. В то же время Остин подчеркнул необходимость "поддерживать прогресс в проведении оборонных реформ".

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Таран, со своей стороны, выразил благодарность за неизменную поддержку США и подчеркнул свою приверженность превращению оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

"Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в тренировочную миссию НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море "Морской охранник", - отмечается на сайте украинского Министерства обороны.

Руководители оборонных ведомств также выразили надежду встретиться в ближайшее время. Таран пригласил Остина принять участие в праздновании 30-й годовщины Независимости.

Ранее Ллойд Остин назвал поддержку Украины в сфере безопасности и обороны приоритетом на фоне ее борьбы с российской агрессией. Отметил, что "твердо поддерживает проведение учений, обеспечение оборудованием и консультативную поддержку, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации".

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Дата
20
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