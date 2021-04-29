США положительно отозвались о решении Рады

Решение украинского парламента будет способствовать устранению коррупции, говорится в заявлении. Фото: ukranews.com

Принятие Верховной Радой Украины изменений в Земельный кодекс является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку земли сельскохозяйственного назначения. Об этом заявило посольство США.

"Принятие законопроекта №2194 является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельскохозяйственной земли.

После его принятия закон будет способствовать децентрализации и устранять возможности для коррупции. Проекты законов №2195, №3205 - важные шаги, которые еще ожидают решения Верховной Рады", - говорится в заявлении.

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28 апреля Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс относительно совершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. В прошлом году ВР приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Закон предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады. Запуск рынка земли отсрочили до 1 июля 2021 года. Он будет стартовать с продажи только паев, принадлежащих частным владельцам.