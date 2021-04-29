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четверг, 29 апреля 2021 11:34

США положительно отозвались о решении Рады

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США положительно отозвались о решении Рады
Решение украинского парламента будет способствовать устранению коррупции, говорится в заявлении. Фото: ukranews.com

Принятие Верховной Радой Украины изменений в Земельный кодекс является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку земли сельскохозяйственного назначения. Об этом заявило посольство США.

"Принятие законопроекта №2194 является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельскохозяйственной земли.

После его принятия закон будет способствовать децентрализации и устранять возможности для коррупции. Проекты законов №2195, №3205 - важные шаги, которые еще ожидают решения Верховной Рады", - говорится в заявлении.

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28 апреля Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс относительно совершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

В прошлом году ВР приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Закон предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады.

Запуск рынка земли отсрочили до 1 июля 2021 года. Он будет стартовать с продажи только паев, принадлежащих частным владельцам.

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Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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